Dynamo-Bubis gewinnen Hallenmasters nach hitzigem Finale gegen FSV, CFC wird Vierter

Zwickau - Pfiffe, Schieber-Rufe und Spieler, die sich mal kurz Nase an Nase gegenüberstanden und paar Takte zu sagen hatten: Das 21. ZEV-Hallenmasters fand ein äußerst emotionales Ende! Dynamo Dresdens U21 schlägt den FSV Zwickau in der ausverkauften Stadthalle Zwickau im Finale mit 3:2 (2:2) und holt sich den Gerd-Schädlich-Pokal.

Die U21 von Dynamo Dresden holt sich am Samstagabend den diesjährigen Gerd-Schädlich-Pokal. © Frank Kruczynski

Die entscheidende Szene spielte sich 4:13 Minuten vor Spielende ab, als sich Zwickaus Oliver Fobassam an der Bande mit gleich drei Dresdnern beharkte und letztlich gegen Collin Förster zur Tätlichkeit hinreißen ließ. Hierfür gab's von Schiri Lars Albert zwei Minuten.

Die Überzahl nutzten die Dynamo-Bubis prompt und Arne Seemann zerstörte den Zwickauer Triple-Traum.

"Dynamo hat das verdient gewonnen und uns hat die Cleverness gefehlt", erkannte FSV-Coach Rico Schmitt an.

Bereits in der Vorrunde wussten die Dynamo-Bubis den Lokalmatadoren zu schocken, als sie in der Schlussminute den 1:3-Rückstand noch in ein 3:3 umbogen. "Das ärgert mich, weil es uns nicht passieren darf. Das Remis tut weh", sagte Schmitt dazu.

Der Fauxpas ließ sich verschmerzen, da das zweite Gruppenspiel gegen den VFC Plauen deutlich 6:3 gewonnen wurde.