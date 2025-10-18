Erster Sieg gegen Angstgegner? Mit diesem FSV-Spieler soll Coup gegen Greifswald gelingen

Zwickau - Angstgegner Greifswalder FC! Gelingt dem FSV Zwickau am Sonnabend gegen die Norddeutschen im fünften Anlauf der erste Sieg? "Wir wollen den Bock umstoßen", meint dazu Cheftrainer Rico Schmitt (57).

FSV-Spieler Theo Martens (22, r.) hatte sich im Sachsenpokal verletzt. © Picture Point/Gabor Krieg

"Greifswald läuft derzeit deutlich den Erwartungen hinterher", sagt der 57-Jährige mit Blick auf die Tabelle, wo Greifswald vor dem Spieltag mit erst sieben Zählern tief im Tabellenkeller steckt.

"Auch wenn es die Tabelle nicht aussagt, sehe ich uns auf Augenhöhe", meint dagegen Roland Kroos (65), Papa des langjährigen Real-Profis und sechsfachen Champions-League-Siegers Toni Kroos (35) und derzeit interimsweise sportlicher Leiter bei den Hansestädtern. Er wird die Partie live vor Ort in der GGZ-Arena verfolgen, wie er im "Kicker" verriet.

Zwickau ist vom Tableau her klarer Favorit, muss allerdings personell etwas umdisponieren. Grund: Abwehrchef Max Somnitz (22) setzt wegen der fünften gelben Karte aus dem BFC-Spiel aus.

Fraglich ist zudem Theo Martens (22), der wegen des überharten Einsteigens eines Handwerk-Spielers im Sachsenpokal an einer Sprunggelenksblessur laboriert.