Ex-FSV Trainer Quade nach Pokalpleite: "Das tut mir weh!"

Nico Quade (49) war selbst einst FSV-Trainer. Jetzt warf ausgerechnet er mit dem VfB Glauchau die Zwickauer aus dem Pokal.

Auf Glauchauer Seite sah man Coach Nico Quade an, wie sehr ihm die Partie zugesetzt hatte. Der 49-Jährige ließ erstmal Dampf ab.



Er qualmte eine an der Seitenlinie. Das passte ins Bild. Hier der geprügelte, gestrauchelte Profiklub, dort der Verein aus dem Amateurlager, wo die Fans am Hang stehen, zuschauen, wie ihre Mannschaft Fußball arbeitet und währenddessen Bratwurstduft vom Grill herüberweht.

Selten war der Spruch "Mentalität schlägt Qualität" treffender als am Sonnabendnachmittag in Glauchau. Sportdirektor Robin Lenk (40) war noch einen Tag später angefressen. "Es fühlt sich fast noch schlimmer an als am Tag des Ausscheidens."

"Mit einem Spiel reißt du dir ein, was du zuvor wochenlang mühsam aufgebaut hast. Dazu kommt, dass wir die Pokaleinnahmen bei einem möglichen Heimspiel im weiteren Verlauf, wie letzte Saison gegen Dynamo gut gebrauchen können, um den Verein weiter zu sanieren", trauert der 40-Jährige der vertanen Gelegenheit hinterher.