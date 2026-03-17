Fanmarsch, Vereinsfest und mehr: So feierte Zwickau seine Europapokal-Helden!
Zwickau - Ein Hauch von 17. März 1976 umwehte die Halde am Dienstagabend, dazu schottisch-irische Klänge. Der FSV Zwickau hat mit einem Fanmarsch zum Westsachsenstadion, der Einweihung der Legendentafel und einem großen Vereinfest an den größten internationalen Erfolg der Zwickauer Fußballgeschichte erinnert: dem Sieg über Celtic Glasgow und Einzug ins Halbfinale des Europapokals der Pokalsieger 1975/76.
Das war schon beeindruckend und ergriff auch die Legenden von einst, wie Torhüter Jürgen Croy (79), der sich im lockeren Plausch mit Sportdirektor Robin Lenk oben am Marathontor sichtlich beeindruckt zeigte, wie viele Anhänger am späten Abend das "Wesa" säumten. Allein am Fanmarsch hatten sich schätzungsweise 1200 Anhänger beteiligt.
Angekommen vor dem Stadion wurden die Fußballlieder von eins geschmettert, dazu große Banner hochgehalten, auf denen geschrieben stand: "BSG Sachsenring Zwickau" oder "Sachsenring ruft".
Croy sagte, dass es ihn freue, wie der Verein die Tradition pflege. Diese Anerkennung haben sich die Recken verdient, die am 17. März 1976 Celtic Glasgow mit 1:0 aus dem Weg geräumt hatten, nachdem zuvor Panathinaikos Athen und der AC Florenz in die Schranken gewiesen wurden.
Eine weitere ganz besondere Ehre wurde den Europapokal-Helden durch die Eintragung ins goldene Buch der Stadt Zwickau zuteil.
FSV Zwickau feiert 50 Jahre Europapokal
Impressionen von einst liefert der XXL-Fotorundgang, an dem neben den zahlreichen Fans auch die aktuelle Regionalligamannschaft andächtig vorbeiging. Sie sind es, die die Tradition in der Gegenwart fortführen und ihre eigene (Erfolgs-)Geschichte schreiben sollen.
Möglich gemacht haben den einzigartigen Abend neben dem Einsatz der Organisatoren um FSV-Vorstand Matthias Bley unter anderem auch die helfenden Hände aus der Geschäftsstelle. So stand Davy Frick am Grill und Andreas Held aus dem Vertrieb zapfte Bier.
Außerdem erbrachte die Crowdfunding-Kampagne "50 Jahre Europapokal – Die Halde muss wieder beben!" zur Umsetzung der Baumaßnahmen am "Wesa" und zur Organisation des Events mehr als 44.500 Euro.
Titelfoto: Fotomontage(3): Frank Kruczynski