Fanmarsch, Vereinsfest und mehr: So feierte Zwickau seine Europapokal-Helden!

Zwickau - Ein Hauch von 17. März 1976 umwehte die Halde am Dienstagabend, dazu schottisch-irische Klänge. Der FSV Zwickau hat mit einem Fanmarsch zum Westsachsenstadion, der Einweihung der Legendentafel und einem großen Vereinfest an den größten internationalen Erfolg der Zwickauer Fußballgeschichte erinnert: dem Sieg über Celtic Glasgow und Einzug ins Halbfinale des Europapokals der Pokalsieger 1975/76.

Über 1000 FSV-Anhänger zogen gemeinsam durch die Stadt. © Frank Kruczynski

Das war schon beeindruckend und ergriff auch die Legenden von einst, wie Torhüter Jürgen Croy (79), der sich im lockeren Plausch mit Sportdirektor Robin Lenk oben am Marathontor sichtlich beeindruckt zeigte, wie viele Anhänger am späten Abend das "Wesa" säumten. Allein am Fanmarsch hatten sich schätzungsweise 1200 Anhänger beteiligt.

Angekommen vor dem Stadion wurden die Fußballlieder von eins geschmettert, dazu große Banner hochgehalten, auf denen geschrieben stand: "BSG Sachsenring Zwickau" oder "Sachsenring ruft".

Croy sagte, dass es ihn freue, wie der Verein die Tradition pflege. Diese Anerkennung haben sich die Recken verdient, die am 17. März 1976 Celtic Glasgow mit 1:0 aus dem Weg geräumt hatten, nachdem zuvor Panathinaikos Athen und der AC Florenz in die Schranken gewiesen wurden.

Eine weitere ganz besondere Ehre wurde den Europapokal-Helden durch die Eintragung ins goldene Buch der Stadt Zwickau zuteil.