Fans investieren in FSV: Schon 1000 Dauerkarten und 3000 Retter-Tickets gegen Dynamo weg!

Zwickau - "Wenn hier einer investiert, dann sind wir das!", lautet die trotzige Kampfansage der Fans des FSV Zwickau an den Investoren-Kommerz. Viele kleine Geldgeber wollen den einen großen ersetzen.

Dresdens Niklas Hauptmann (27) schoss damals das Siegtor zum 1:0 und schickte damit Zwickau in die 4. Liga. © Picture Point/Gabor Krieg

Und das gelingt den Westsachsen bislang sehr gut. Die "Investoren-Dauerkarte" verkaufte sich bisher über 1000 Mal.

"In der gegenwärtigen Situation ist dieser Zuspruch nicht selbstverständlich. Es zeigt aber, was für ein Fundament über die letzten Jahre an der Basis mit Fans und Sponsoren entstanden ist", schätzt FSV-Pressesprecher Daniel Sacher die Lage ein.



Die Crowdfunding-Kampagne steht bei über 170.000 Euro und wird auch von gegnerischen Fanszenen unterstützt, wie den Ultras Chemnitz 99.

"'In den Farben getrennt, aber in der Sache vereint' trifft hier mehr denn je zu. Die finanzielle Unterstützung stimmt uns vorsichtig optimistisch, dass wir den eingeschlagenen Weg erfolgreich beschreiten werden", so Sacher.