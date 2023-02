FSV-Auswärtsspiel gegen Bayreuth: Alle Vorverkauf-Tickets bereits weg!

Zwickau - Der FSV Zwickau kann für das immens wichtige Auswärtsspiel am Sonnabend gegen die SpVgg Bayreuth auf eine breite Unterstützung zählen.

Beim Auswärtsspiel gegen die SpVgg Bayreuth werden über 1000 FSV-Fans erwartet. © Picture Point/Gabor Krieg

Bis Mittwochabend sind die 400 Tickets für den Vorverkauf in Zwickau bereits restlos ausverkauft gewesen. Das Ende der Fahnenstange ist damit längst nicht erreicht.

"Wir rechnen mit über 1000 Auswärts-Fans. Tickets sind weiterhin online sowie in Bayreuth an der Tageskasse erhältlich", berichtet FSV-Pressesprecher Daniel Sacher (42).

Die Westsachsen würden damit einmal mehr ihre Reisefreudigkeit unter Beweis stellen. Im Schnitt 574 Schlachtenbummler begleiten die Schwäne auf den Auswärtsfahrten quer durch die Republik.

Den Vogel schoss das Derby in Dresden am 12. November (0:0) ab, zu dem sich 2000 Anhänger in die Landeshauptstadt aufmachten. Zum Bezirksderby im Schacht pilgerten 1757 Gästefans.

Direkt dahinter würde sich die Partie im Hans-Walter-Wild-Stadion einreihen.