FSV-Coach Schmitt: "Die Runde geht klar an Chemnitz!"

Der Coach und sein Matchwinner: Christian Tiffert (42, r.) konnte sich einmal mehr auf Dejan Bozic (31) verlassen. © imago/HärtelPRESS

Einer musste reichen. Seit Dienstag läuft bei den Himmelblauen die Vorbereitung auf das Spiel am Samstag beim FSV Luckenwalde.

Mit dem 2:0-Heimsieg gegen die Westsachsen schlossen die Chemnitzer in der Rückrundentabelle zu Zwickau auf. Mit 18 Zählern liegen beide Vereine hinter den Topteams aus Greifswald und Cottbus, die aus den vergangenen zehn Partien 22 Zähler holten.

Tiffert hatte seine Jungs mit einer anderen taktischen Marschroute in das stimmungsvolle Derby gegen den FSV geschickt. "Wir mussten uns anpassen, haben mehr lange Bälle gespielt, um hinter die letzte Linie zu kommen. Wir haben so agiert, wie es viele Teams gegen uns machen", erklärte der Coach. Dank des Doppelpacks von Dejan Bozic (31) bog seine Elf bereits in der ersten Halbzeit auf die Siegerstraße ein.

"Glückwunsch an den CFC. Zwei Spiele, zwei Siege - die Runde geht klar an Chemnitz", meinte FSV-Trainer Rico Schmitt. Der 55-Jährige, geboren in Karl-Marx-Stadt, gastierte bereits mit einigen Teams an der Gellertstraße.

Gewonnen hat Schmitt in seiner Heimatstadt noch nie. "Das nehmen wir uns für die neue Saison schon mal vor, den Bock dann umzustoßen", meinte Schmitt.