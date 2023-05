14.05.2023 06:58 FSV-Coach Thielemann über den Abstieg: "Es ist ein Spiegelbild der Saison"

Was sich seit Wochen anbahnte, ist nun Gewissheit: Der FSV Zwickau steigt nach sieben Jahren in der Dritten Liga in die Regionalliga ab.

Von Michael Thiele

Zwickau - Sonnabendnachmittag kurz nach 16 Uhr war es traurige Gewissheit: Der FSV Zwickau muss nach sieben Jahren in der dritthöchsten Spielklasse im deutschen Profi-Fußball den bitteren Gang zurück in die Regionalliga antreten. Das 0:1 (0:1) gegen Dynamo Dresden besiegelte, was sich über Wochen, wenn nicht gar Monate angebahnt hatte. Trotz großer Trauer: In den Augen von Davy Frick (33) ist sein Verein "verdient abgestiegen". © Picture Point / Gabor Krieg "Wir sind dieses Jahr auch verdient abgestiegen", gab Urgestein Davy Frick (33) in der Mixed-Zone zu. "Die ganze Saison war von zu viel Unruhe im Verein geprägt. Wenn ich jetzt so durchgehe in welchen Bereichen wir drittligatauglich waren, und da rede ich nicht nur vom Sportlichen, sondern dem ganzen Drumherum, fallen mir nicht viele ein. Das Ergebnis daraus ist, dass man absteigt", fand Nils Butzen (30) treffende Worte für die sportliche Talfahrt, die die Westsachsen hingelegt haben. Zugegeben, die Schwäne zählten Jahr ein Jahr aus zu den ersten Abstiegskandidaten, straften mittels Geschlossenheit, Kampf und Leidenschaft aber stets die Experten Lügen und hielten letztlich die Klasse. Doch diese Saison war anders. FSV Zwickau Klartext von FSV-Kapitän nach Pokal-Aus: "Leistung, die das Weiterkommen nicht verdient" Das fing im Frühjahr/Sommer mit dem Rückzug von Vorstandssprecher Tobias Leege an, dem interne Querelen vorausgegangen waren, inklusive durchgestochener Gehaltslisten von Mannschaft, Trainerteam und Geschäftsstellenmitarbeitern. Schon da wähnte sich mancher Spieler im falschen Film. Dazu konnten durch den angekündigten Sparkurs Leistungsträger nicht gehalten werden und im Vergleich zu den Vorjahren wurde kein adäquater Ersatz verpflichtet - wie sich hinterher herausstellte. Verletzungen und Blessuren zogen sich durch die Saison vom FSV FSV-Trainer Ronny Thielemann (49) konnte nach der Entlassung von Joe Enochs (51) den Klassenerhalt nicht mehr retten. © Picture Point / Gabor Krieg "Gerade im Sommer letzten Jahres wurde viel dafür getan, dass wir jetzt hier stehen, aber ich bin generell ein Fan davon, bei sich selbst zu bleiben. Jeder einzelne kann so ehrlich sein und sich eingestehen, dass er seinen Anteil am Abstieg hat, egal ob man nun zehn Minuten oder 36 Spiele gespielt hat", ordnet Butzen das Ganze für sich ein.

Dazu kamen häufige Verletzungen und Blessuren. Dass der langjährige Athletiktrainer Christoph Rezler (32) den Verein im Sommer verließ, erweist sich im Nachgang als großer Verlust, denn oftmals erweckte die Mannschaft den Eindruck, als komme es ab der 75. Minute zum Leistungsabfall. Zumindest sprechen 21 Gegentore ab jener Spielminute für sich. Nichtsdestotrotz ist auch das Anspruchsdenken eine Sache. Im Vergleich zu den Vorjahren gab es gefühlt weniger Kampf, Leidenschaft.Selbst am Sonnabend, wie Coach Ronny Thielemann (49), im Februar für Joe Enochs (51) gekommen, um für neue Impulse zu sorgen, nach der entscheidenden Niederlage gegen Dynamo anmerkte. FSV Zwickau Der FSV Zwickau steigt ab: Machtkampf, Querelen und mangelnde Qualität waren das Problem! "Es ist ein Spiegelbild der Saison. Man ist immer ein Stück weit dran, aber die letzte Konsequenz vor dem eigenen und gegnerischen Tor fehlt." Tabelle 3. Liga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 SV 07 Elversberg 36 77:38 70 2 SC Freiburg II 36 50:33 67 3 SG Dynamo Dresden 36 62:39 66 4 SV Wehen Wiesbaden 36 69:50 66 5 1. FC Saarbrücken 36 60:36 65 6 VfL Osnabrück 35 64:46 63 7 SV Waldhof Mannheim 36 59:61 57 8 FC Viktoria Köln 1904 36 57:49 55 9 TSV 1860 München 35 54:47 52 10 SC Verl 36 57:54 48 11 MSV Duisburg 36 51:53 45 12 FC Ingolstadt 04 36 50:54 44 13 FC Erzgebirge Aue 35 43:53 43 14 BV Borussia 09 Dortmund II 35 42:44 41 15 Rot-Weiss Essen 35 39:50 40 16 Hallescher FC 36 47:59 38 17 VfB Oldenburg 36 40:60 35 18 SV Meppen 35 37:60 33 19 FSV Zwickau 36 38:69 31 20 SpVgg Oberfranken Bayreuth 36 36:77 31 Die Tabelle der 3. Liga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Drittliga-Meister und steigt in die 2. Liga auf. Auch der Zweite steigt direkt auf. Platz 3 spielt mit dem drittletzten Platz der 2. Bundesliga um Aufstieg oder Verbleib in der Liga.

