Der FSV im Tal der Tränen! Hauptmann schießt Zwickau in die 4. Liga

Zwickau - Am Samstagnachmittag kurz nach 16 Uhr ist es traurige Gewissheit gewesen: Der FSV Zwickau steigt nach siebenjähriger Drittliga-Zugehörigkeit in die Regionalliga ab!

Aber auch auf den Rängen war einiges los. So verschafften sich einige Dynamo-Anhänger mit einer Leiter Zugang zum Dach der Gästetribüne und enthüllten ein riesiges Banner über die komplette Länge der Frontseite. Des Weiteren gingen die Capos beider Klubs auf die innige Fanfreundschaft ein, die unabhängig vom Spielausgang Bestand habe. Akustisch standen sich die Anhänger in Rot-Weiß und Schwarz-Gelb schon jetzt in nichts nach.

In der mit 10.134 Zuschauern ausverkauften GGZ-Arena unterlagen die Westsachsen der befreundeten SG Dynamo Dresden durch das Tor von Niklas Hauptmann (35.) mit 0:1 (0:1) und haben in den verbleibenden zwei Partien keine Möglichkeit mehr, den Rückstand auf das rettende Ufer aufzuholen.

Der FSV Zwickau konnte seine Chancen gegen Dynamo Dresden nicht nutzen. © Picture Point / Gabor Krieg

Genauso wie auf den Rängen war auch auf dem Rasen das Kräfteverhältnis in der ersten Hälfte annähernd gleich verteilt. Zwickau hatte die frühe Chance zur Führung, als Kyu-Hyun Park (4.) eine Eingabe von Johan Gomez am langen Pfosten beinahe ins eigene Tor beförderte.

Die Gastgeber spielten weiterhin gefällig. Dominic Baumanns Versuch (14.) klärte Tim Knipping im letzten Moment zur Ecke, an deren Anschluss erneut Baumann (15.), diesmal per Kopf, knapp scheiterte.

Dynamo schnupperte danach durch Niklas Hauptmann (18.), der aus Nahdistanz den Pfosten traf, erstmals am Torerfolg. Hauptmann war es auch, der nach einer unfreiwilligen Hacken-Vorlage von Davy Frick aus vollem Lauf zum Abschluss kam. Johannes Brinkies parierte, doch Hauptmann setzte energisch nach - 0:1 (34.).

Ab jetzt waren die Dynamos drin und ihre spielerische sowie läuferische Überlegenheit stellte Zwickau vor arge Probleme. Ahmet Arslan (53.), Christian Conteh (60.), Dennis Borkowski (67.) und Tim Knipping (74.) hätten längst für klare Verhältnisse sorgen können.

So blieb noch etwas Zeit und die Hausherren suchten in der Schlussphase noch mal ihr Heil in der Flucht nach vorn, erspielten sich aber nicht mehr die eine zwingende Möglichkeit. Bitter: Der Tabellen-16. Halle verlor parallel in Saarbrücken 0:2 ...