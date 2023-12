FSV-Kapitän Frick sauer auf provokanten BFC: "Ich hoffe, die steigen nicht auf"

Davy Frick (33) ärgert sich vor allem über das Verhalten der Gegner. (Archivbild) © Picture Point / Gabor Krieg

"Was mit Lucas Hiemann passiert, finde ich, ist unnormal. Sollen sie sich doch freuen, dass sie 1:0 gewonnen haben. Aber dann rennt Dedidis dorthin, provoziert ihn und er lässt sich darauf ein. Wie die hier aufgetreten sind: null Disziplin. Ich hoffe, das sieht der Fußballgott und die steigen nicht auf", kam Frick kein einzig gutes Wort über den BFC über die Lippen.



Das war passiert: Vasileios Dedidis (23) stürmte nach Abpfiff gefühlt übers halbe Feld und geierte Hiemann (24) an, der ihn wegschubste. Rot für Zwickaus Torhüter und Gelb-Rot für den Siegtorschützen.



"Lucas Hiemann darf sich dort nicht dazu hinreißen lassen", tadelte FSV-Coach Rico Schmitt (55), bat aber zugleich um eine objektive Einordnung: "Da kommt jemand um die Ecke und versucht, dich zu attackieren. Wie würdest du reagieren?"



In den sozialen Medien fühlte sich mancher in tiefste DDR-Zeiten zurückversetzt, wähnte den Schiri auf Linie mit den Hohenschönhausenern. Deswegen verlor Zwickau nicht die Partie, sondern weil Maximilian Somnitz (20) in der Nachspielzeit die falsche Entscheidung traf.

Statt den Ball humorlos ins Aus zu schlagen, wollte er zu seinem Keeper zurück köpfen, was gründlich schiefging. Rufat Dadashov (32) nahm das Geschenk an, scheiterte zwar an Hiemann, doch Dedidis (90.+2.) staubte ab.