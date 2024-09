FSV-Matchwinner "Zimbo" nach Sieg gegen Halle: "Wir wollten das 1:0 über die Zeit bringen"

Große Freude beim FSV nach dem Sieg gegen den HFC. © Picture Point/R. Petzsche

Er war beim 1:0 (1:0) einmal mehr der Matchwinner, die personifizierte Lebensversicherung. Als zweifacher Familienvater ist er auch neben dem Feld gefordert, ganz zu schweigen vom Polizeidienst.

"Um vier Uhr stehe ich wieder", lachte Zimmermann. Es war kein gequältes Lächeln, sondern das von jemandem, der seinen Job mit Leidenschaft ausübt.

Die Fragen in der Mixed-Zone beantwortete er gerne - und ausführlich. "Ich kann eh noch nicht so schnell einschlafen", lachte "Zimbo", während sein zweiter Sohn in den Katakomben umherwuselte.



"Ich sag's mal so, am Ende war es für uns ein verdienter Sieg, bei dem wir in den letzten 20 Minuten mit Mann und Maus alles verteidigt haben. Das ist uns gelungen, bis auf eine Situation, wo wir Glück hatten", sagt Zimmermann, der selbst nach fast einer Stunde hätte früh die Nerven beruhigen können: "Meine Chance muss rein."