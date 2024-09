FSV-Sieg, Doppel-Rot und Soli-Aktion für VW

Zwickau - Heimsieg im Ostduell! Der FSV Zwickau gewann am Freitagabend vor 7019 Zuschauern in der GGZ-Arena mit 1:0 (1:0) gegen den Absteiger und Aufstiegsanwärter Hallescher FC.

Theo Martens servierte einen Freistoß auf den Kopf von Max Somnitz (10.), der das Leder an den Querbalken setzte. Von Halle sah man wenig. Gefährlich wurde es wie auf der Gegenseite aber bei Standards.

Zwickau diktierte in der ersten Halbzeit erstaunlicherweise vom Start weg das Geschehen, gegen zugegeben auch extrem passive Gäste.

Andrey Startsev fehlte mit Rückenproblemen und Sandro Sengersdorf wegen einer Knöchelblessur, die er im Vormittagstraining erlitten hatte. Veron Dobruna dagegen schaffte es aus Leistungsgründen nicht in den Kader.

Der Ex-Zwickauer Jan Löhmannsröben versuchte noch das lange Bein zu machen, kam aber nicht mehr heran, im Gegensatz zu "Zimbo", der per Hechtkopfball versenkte. Da flippte der Fanblock E5 aus.

Vorne wusste Rechtsaußen Martens mit seinen Flügelläufen zu überzeugen und leitete so auch die Führung ein.

FSV-Fans zeigen sich solidarisch mit VW-Mitarbeitern. © Michael Thiele

Die FSV-Fans hatten sich zudem etwas einfallen lassen, um ihre Solidarität mit den Mitarbeitern des kriselnden VW-Konzerns zu bekunden, wo mehrere Standorte zur Disposition stehen.

So stand auf einem dreiteiligen Banner geschrieben: "Aktionäre und Manager in Saus und Braus, der Arbeiter vor dem Aus? Keine Werksschließungen in Zwickau, Dresden und anderswo!"

Gezündelt wurde natürlich auch - zu Beginn der zweiten Hälfte und in beiden Fanblöcken. Es war das optische Highlight in einer umkämpften, packenden aber auch torlosen zweiten Halbzeit, in der zum Ende hin bei einigen Hallensern die Sicherungen durchbrannten.

Kilian Zaruba sah nach Rudelbildung glatt Rot und auch auf der HFC-Bank gab es eine Herunterstellung.