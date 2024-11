FSV setzt harten Sparkurs weiter fort: "Wir sind noch lange nicht am Ende!"

FSV-Geschäftsführer André Beuchold weiß: Der Weg raus aus den Schulden ist noch weit. © Picture Point/Gabor Krieg

"Das ist stark mit den Einnahme- und Ausgabesituationen verbunden. Wir haben das Budget für die erste Mannschaft deswegen nicht so aufgestellt, wie wir es aufgrund der Einnahmen tun könnten", verwies Beuchold darauf, dass von rund vier Millionen Gesamtetat nur etwa ein Viertel auf die erste Mannschaft entfällt: "Der Entschuldung hat sich alles andere unterzuordnen!"



Verbindlichkeiten bestehen noch bei Banken. Hinzu kämen diverse kleine Posten sowie Rückforderungen aus Corona-Hilfen. Der FSV sei zuversichtlich, dies mit den Institutionen zu klären.

Beuchold: "Eine Unternehmenssanierung bedingt ein Stück weit, dass Gläubiger auf einen Teil ihrer Forderungen verzichten. Manche mussten bereits auf viel Geld verzichten."

Dem Ruf in der freien Wirtschaft - und auf die sind die Schwäne wiederum im Zuge der Sponsorenakquise angewiesen - habe die Sanierung nicht geschadet.

"Die Unternehmen honorieren unsere Arbeit und Konsolidierung. Das zeigen 2,5 Millionen an Sponsoringeinnahmen. Es gibt in dieser Situation noch weiteres Potenzial. Ob es am Ende dazu reicht, eine Mannschaft aufzustellen, die in der 3. Liga eine gute Rolle spielen kann, müssen wir sehen. Dafür müssen wir noch viel arbeiten!"