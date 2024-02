FSV-Spieler nach 5:0-Sieg gegen Erfurt: "Fühlt sich sehr gut an"

Zwickau - Der FSV Zwickau ist weiter im Höhenflug. "Wahnsinn! Vierter Sieg in Folge. 5:0 gegen Erfurt vor der Kulisse und dann noch ein Tor gemacht. Fühlt sich sehr gut an", frohlockte Kilian Senkbeil (24) nach dem 5:0 (2:0) über Rot-Weiß Erfurt vor 6963 Zuschauern in der GGZ-Arena.