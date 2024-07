FSV-Sportchef Lenk nach Niederlage gegen Zweitligist Hertha: "Eine Nicht-Leistung"

Saß schon zu Pause enttäuscht auf der Bank: FSV-Sportchef Robin Lenk (40). © Frank Kruczynski

"Die erste Halbzeit war ein ganz schwacher Auftritt, speziell was die Defensive betrifft. Das war eine Nicht-Leistung in vielen Bereichen! Das geht so nicht und macht mich sauer, weshalb wir im Anschluss noch mal in der Mannschaftskabine darüber reden", fährt Lenk fort.

Redebedarf gab es bereits Mitte der ersten Halbzeit. Nachdem Florian Niederlechner (14.), Luca Schuler (19.) und Marten Winkler (27.) individuelle Unzulänglichkeiten ausgenutzt hatten, riefen die beiden Routiniers Marc-Philipp Zimmermann (34) und Kapitän Mike Könnecke (35) ihre Mitspieler zusammen.

"Ich denke, mit der ersten Halbzeit können wir alle nicht einverstanden sein. Wir bekommen von vorne bis hinten keinen Zugriff und Hertha spielt es immer nach dem gleichen Schema: 'Spiel nach außen, Flanke und Tor.' Dazu machen wir individuelle Fehler", resümiert Zimmermann, während Lenk auch die Einstellung bemängelt.

"Man muss von der ersten Minute an wach sein und dann ist Fußball auch eine Kontaktsportart, wo man Zweikämpfe führen muss. Was wir allerdings gezeigt haben, war das typische 'Kaninchen vor der Schlange'", kritisiert der Sportdirektor.