Gästefans beim FSV-Testspiel in Prag? Schwäne teilen mit: "Ihr könnt fahren - aber auf eigenes Risiko"

Zwickau - Fans ja, nein, vielleicht? Noch ist nicht so recht klar, ob zur Generalprobe bei Sparta Prags U23 am Freitag Gästefans zugelassen sind oder nicht.

Mit bis zu 250.000 Zuschauern galt das Strahov-Stadion einst als das größte seiner Art. Heutzutage beherbergt es die Geschäftsstelle von Sparta Prag sowie acht Fußballplätze. © imago/Joko

Der FSV Zwickau hat sich die entsprechenden Bestätigungen bei den Ansprechpartnern des tschechischen Rekordmeisters eingeholt. Gleichzeitig hatte der wiederum in sozialen Medien von einem Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit geschrieben.

Wie Sportdirektor Robin Lenk (42) nach Absprache mit seinem Ansprechpartner bei Sparta berichtete, habe man einen Mittelweg gefunden, und zwar, dass Fans über den normalen Touristen-Zugang ins Stadion kommen und so dem Spiel beiwohnen könnten.

Eine hundertprozentige Garantie ist das nicht, weshalb die Schwäne vorsorglich schreiben: "Ihr könnt fahren - aber auf eigenes Risiko!"

In Summe rechnen die Westsachsen mit bis zu 150 Schlachtenbummlern, die sich im riesigen Strahov-Stadion, dem einst größten der Welt, verlieren dürften.

Wer dabei ist, dürfte sehr genau hinschauen, ob die Schmitt-Elf ihre in den bisherigen Vorbereitungsspielen zu Tage getretene defensive Anfälligkeit in den Griff bekommen hat.