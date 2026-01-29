Drei Spiele, drei Siege: Nur das Wetter bremst den FSV - Test in Eilenburg statt Ligastart

Zwickau - Drei Spiele, drei Siege: Der FSV Zwickau ist bereit für den Restart in die Regionalliga Nordost. Weil die erste Partie der restlichen Rückrunde am Sonntag zuhause gegen den SV Babelsberg 03 allerdings witterungsbedingt ausfällt, schieben die Schwäne ein weiteres Testspiel am Sonnabend bei Ligakonkurrent FC Eilenburg (12 Uhr/auf Kunstrasen) ein.

Sportdirektor Robin Lenk (41) freut sich über ein weiteres Testspiel für den FSV. © picture point/Sven Sonntag

"Wir sind sehr denkbar, dass wir mit den Verantwortlichen in Eilenburg diese Partie verabreden konnten. Es ist für beide auch recht unproblematisch, da wir ja bereits beide Punktspiele hinter uns haben", lacht Sportdirektor Robin Lenk (41).

In der Hinrunde setzte es bei den Nordsachsen ein überraschend deutliches 0:3. Im letzten Spiel vor Weihnachten in der GGZ-Arena verschenkte die Schmitt-Elf beim 2:2 in der Nachspielzeit den Sieg.

Insofern ist der FCE, wenn auch abstiegsgefährdet, ein guter Sparringspartner.

Lenk nach der bisherigen Wintervorbereitung:

"Ich sehe uns auf einem sehr guten Weg. Wir hatten ein sehr gutes Trainingslager in der Türkei und überzeugende Testspielauftritte, wie zuletzt gegen Dynamo Dresden."