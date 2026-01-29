Drei Spiele, drei Siege: Nur das Wetter bremst den FSV - Test in Eilenburg statt Ligastart
Zwickau - Drei Spiele, drei Siege: Der FSV Zwickau ist bereit für den Restart in die Regionalliga Nordost. Weil die erste Partie der restlichen Rückrunde am Sonntag zuhause gegen den SV Babelsberg 03 allerdings witterungsbedingt ausfällt, schieben die Schwäne ein weiteres Testspiel am Sonnabend bei Ligakonkurrent FC Eilenburg (12 Uhr/auf Kunstrasen) ein.
"Wir sind sehr denkbar, dass wir mit den Verantwortlichen in Eilenburg diese Partie verabreden konnten. Es ist für beide auch recht unproblematisch, da wir ja bereits beide Punktspiele hinter uns haben", lacht Sportdirektor Robin Lenk (41).
In der Hinrunde setzte es bei den Nordsachsen ein überraschend deutliches 0:3. Im letzten Spiel vor Weihnachten in der GGZ-Arena verschenkte die Schmitt-Elf beim 2:2 in der Nachspielzeit den Sieg.
Insofern ist der FCE, wenn auch abstiegsgefährdet, ein guter Sparringspartner.
Lenk nach der bisherigen Wintervorbereitung:
"Ich sehe uns auf einem sehr guten Weg. Wir hatten ein sehr gutes Trainingslager in der Türkei und überzeugende Testspielauftritte, wie zuletzt gegen Dynamo Dresden."
Neuzugang Prasse mit ordentlichem Debüt
Im 100-minütigen Testspiel am Mittwochnachmittag hatten die Schwäne gegen ein aus Zweitliga- und U21-Spielern bestehendes Dynamo-Aufgebot durch die Tore von Veron Dobruna (4.) und Lukas Eixler (65./87.) ein 3:0 eingefahren.
Zuvor besiegte man im Türkei-Camp den West-Regionalligisten Wuppertaler SV 2:0 und fertigte den usbekischen Erstligisten Nasaf Qarshi 6:1 ab.
Dazu gelang es, mit Luca Prasse (21) ein verheißungsvolles Talent von Holstein Kiel auf Leihbasis zu verpflichten, der, so Lenk, gegen Dynamo ein ordentliches Debüt gab.
"Wir freuen uns natürlich ganz besonders, dass der FSV Zwickau den Zuschlag bekommen hat. Das bestätigt unseren Weg und zeigt, dass mittlerweile wahrgenommen wird, dass in Zwickau gute Arbeit gemacht wird", unterstreicht Lenk.
