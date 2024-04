FSV-Trainer Schmitt lobt seine Jungs: "Bei uns gibt es keine Fußball-Professoren!"

FSV-Trainer Rico Schmitt (55) ist stolz auf seine Truppe um Torjäger Marc-Philipp Zimmermann (34). © imago/Jan Hübner

Die Stimmung im Mannschaftskreis war freilich besser als eine Woche zuvor beim 0:2 in Chemnitz. Schmitt heizte ein. Angreifer Lucas Will (24) stimmte den Partyhit "Ich fühl mich Disco, ich bin so high …" an. Dann wurde getanzt.



"Das steckt so in der Mannschaft drin. Das ist einfach toll, mit den Jungs zu arbeiten", schwärmt Schmitt vom Zusammenhalt seiner Jungs, die am heutigen Freitag, 19 Uhr, den ZFC Meuselwitz empfangen.

Die Entwicklung des Schmitt-Teams ist beeindruckend: Trotz zahlreicher Ausfälle nahm die Zwickauer Not-Elf zuletzt drei Punkte aus Berlin mit.

Die Schwäne zählen zu den stärksten Rückrundenteams der Liga.