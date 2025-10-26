FSV vergeigt zweite Hälfte in Berlin

Berlin - Zurückgelegen, geführt und am Ende verloren: Der FSV Zwickau unterlag am Sonntagnachmittag vor 400 Zuschauern beim BFC Preußen.

Max Somnitz köpfte den FSV zur Halbzeitpause in Führung. © Matthias Koch

Im Stadtteil Lankwitz hieß es am Ende von 90 verrückten Minuten 2:3 (2:1).

Die vierte Saisonniederlage, übrigens alle auswärts, hätte nicht sein müssen.

Nach einer Ecke köpfte Lenny Stein (11.) zum 1:0 für Berlin ein. Veron Dobruna (13.) antwortete postwendend mit dem Ausgleich. Ab da war Zwickau tonangebend, nach einem Freistoß von Daniel Haubner köpfte Max Somnitz zum 2:1 (35.) ein. Das war verdient.

In der zweiten Hälfte verlagerte sich aber das Geschehen. Ein früher Pfostentreffer von Shean Mensah (48.) weckte Zwickau nicht. Der BFC machte weiter Druck, vom FSV kam nichts mehr.