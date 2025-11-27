Vereine an Polizeikosten beteiligen? Schuster möchte keine Rechnungen schreiben!

Sachsens Innenminister Armin Schuster (64, CDU) will den Fußballvereinen keine Rechnungen schreiben. © dpa/Sebastian Kahnert

"Ich möchte keine Rechnungen schreiben", ist dem Innenminister wichtig, weshalb er nicht müde wird diesen Satz zu betonen: "Ich hielte es für den völlig falschen Weg und verstehe auch die Not der Vereine. Es darf auch nicht passieren, dass Sicherheit vom Geldbeutel abhängt."

Gleichzeitig ist es ihm als obersten Dienstherrn der sächsischen Landespolizei wichtig, die Einsatzkräfte zu entlasten. Hierfür wurden zwei Modellprojekte auserkoren. "Wir haben in Chemnitz und beim FSV Zwickau, etwas unbemerkt, längst den Einstieg in einen Ansatz gefunden, die Spiele mit weniger Polizei zu begleiten", spricht Schuster von einem damit verbundenen Vertrauensvorschuss.

"Das bedarf sehr vieler Sicherheitsabsprachen im Vorfeld, sehr enger Kommunikation sowie Kooperation. Diesen Modellansatz wollen wir ausbauen - nicht nur in Chemnitz und Zwickau", ergänzt der CDU-Politiker. Getreu dem Motto: So viel wie nötig, aber so wenig wie möglich.