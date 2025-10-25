FSV zum Auswärtsspiel "sehr gut aufgestellt"

Zwickau - "Wir wollen bei Preußen Berlin gewinnen und zeigen, dass die Berliner Luft für uns energiefördernd ist", sagte FSV Zwickaus Cheftrainer Rico Schmitt (57) vor dem sonntäglichen Auswärtsspiel gegen den Aufsteiger aus der NOFV-Oberliga Nord.

Hat seine Gelbsperre abgesessen: Max Somnitz (22). © picture point/Sven Sonntag

Personell sieht der 57-Jährige seine Schwäne "sehr gut aufgestellt", da Abwehrchef Max Somnitz (22) nach seiner Gelbsperre zurückkehrt.

Verzichten müssen die Westsachsen dafür aller Voraussicht nach auf Theo Martens, der sich einen grippalen Infekt eingefangen hat, und Marc-Philipp Zimmermann (35), den Sprunggelenksprobleme plagen.

Zwickau will auch gegen die Preußen mit guter Kompaktheit punkten und dem guten Zusammenhalt in der Kette.

"Das zeichnet uns aus. Es ist immer wichtig, dass wir kompakt spielen und uns den Arsch aufreißen, als ganzes Team", unterstreicht Linksverteidiger Sandro Sengersdorf (26).