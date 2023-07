FSV Zwickau: Das sind die Baustellen kurz vorm Saisonstart

Sportchef Robin Lenk (39, l.) und Geschäftsführer Marvin Klotzkowsky (29, r.) müssen häufig sondieren. © Picture Point/Gabor Krieg

Denn gerade im Spiel nach vorn lief bei den Schwänen gegen Dynamo so gut wie gar nichts. Das mag zum einen an der deutlich größeren individuellen Klasse der SGD liegen, die noch dazu in großen Teilen eingespielt ist.

Zum anderen fehlen aber Akteure mit Durchschlagskraft und dem ein oder anderen Jahr an Erfahrung.

Sportchef Robin Lenk (39) geht deswegen sogar noch ein Stück weiter:

"Wir benötigen noch drei erfahrene Spieler für die Torwart-Position, im zentralen Mittelfeld und einen Stürmer als Zielspieler - einen Typen wie Ronny König oder Stefan Kutschke."



Doch die kosten Geld. Trotz der inzwischen fast 300.000 Euro, die durch die Crowdfunding-Kampagne "Fußball gehört den Fans" (204.853 Euro) und das Retter-Spiel gegen Dynamo Dresden (rund 90.000 Euro) zusammengekommen sind, besteht noch immer die Gefahr einer Insolvenz.

Kreative Lösungen müssen also auf der Suche nach neuem Personal her. Klotzkowsky: "In den nächsten Tagen mal abwarten, was da an dem ein oder anderem Spieler noch dazukommen könnte."