Zwickau gegen Viktoria Köln: FSV gibt in Nachspielzeit Sieg aus der Hand!

Zwickau - Ist das bitter! Weil sich FSV-Keeper Johannes Brinkies und Davy Frick in der vierten Minuten in der Nachspielzeit bei einem langen Freistoß über den Haufen rannten, konnte Kölns Jamil Siebert ein für Köln verloren geglaubtes Spiel per Kopf noch ausgleichen. 1:1 spielte der FSV Zwickau bei der Viktoria.

Etwas mehr als 30 Minuten lief das so. Dann kam der erste Nadelstich: Yannik Möker steckte perfekt auf Voigt durch, der aus spitzem Winkel abzog. Viktoria-Keeper Ben Voll bekam den Ball durch die Beine, dieser trudelte die Linie entlang, Niklas May schlug ihn weg. Der zweite Nadelstich saß dann.

FSV-Coach Ronny Thielemann wechselte am Samstagnachmittag gegenüber dem 2:1 gegen Verl nur einmal. Robin Ziegele begann für Noel Eichinger.

Kurz vor Schluss gelang Viktoria Köln gegen den FSV Zwickau der Ausgleich. © IMAGO / Beautiful Sports

Von den Spielanteilen änderte sich in der zweiten Halbzeit nichts. Köln machte das Spiel, Zwickau verteidigte und lauerte. Der Gastgeber kam zwar mit deutlich mehr Schwung aus der Kabine, schaffte es aber nicht, gegen die stabile Deckung der Gäste, zu Chancen zu kommen.

Der FSV konnte die Viktoria gut vom eigenen Strafraum Fernhalten. Kamen doch Bälle in den 16er, warfen sich die ganz in Weiß spielenden Sachsen in alles rein und blockten. Keeper Johannes Brinkies musste selten richtig zupacken. Das war vorbildlich!

So lief die Uhr runter und den Kölner fiel weiterhin nichts ein. Zwickaus Nadelstiche - so wie in Hälfte eins - wurden seltener.

Alles kam darauf an, dass hinten keine Lücken entstanden. Aber die eine gab es. Nutznießer mit dem Abpfiff war Siebert.