FSV Zwickau legt wieder los! Aber diese zwei Spieler fehlen

Zwickau - In Eckersbach wird wieder geackert! Vor rund 200 Fans startete der FSV Zwickau am Donnerstagnachmittag in die Saisonvorbereitung. Die Messlatte liegt hoch. 60 Punkte erkämpfte die Mannschaft von Chefcoach Rico Schmitt (56) in der Regionalliga-Saison 2024/25.