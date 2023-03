FSV Zwickau muss heute bei Viktoria Farbe bekennen! Möker: "Stimmung sehr gut"

Zwickau - "Wenn das Spiel angepfiffen wird, ist es das Ziel, die drei Punkte zu holen. Bei uns ist das jedes Mal so", lässt Yannik Möker (23) keinen Zweifel daran aufkommen, dass der FSV Zwickau auch am heutigen Samstagnachmittag bei Viktoria Köln auf Sieg spielen will.