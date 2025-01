FSV Zwickau plant mit sechsstelligem Gewinn und weiterem Schuldenabbau

In der vergangenen Saison verzeichnete der FSV Zwickau einen Zuschauerrekord. Auch das sorgte für wichtige Einnahmen. © Picture Point/Gabor Krieg

Dass die Schwäne den Turnaround hinbekommen haben, liegt vor allem an der unermüdlichen Arbeit von Sanierer Beuchold und Co. sowie eines rigiden Sparkurses. Zum geringen Budget für den Profi-Kader, kommt das ausgedünnte Personal in der Geschäftsstelle, wo im Vergleich zur letzten Drittligasaison 2022/23 60 Prozent der Personalkosten eingespart wurden.

Dies habe alle Angestellten und Gremien teilweise an die Belastungsgrenze gebracht. Beuchold: "Dieser wahnsinnige ehrenamtliche Einsatz unzähliger Menschen ist Basis und Säule der Entschuldung!"

Auf der Einnahmenseite seien vor allem die Sponsoring- und Werbeerlöse von knapp 2,5 Millionen Euro, der Zuschauerrekord in der vergangenen Saison mit mehr als 5500 Fans im Schnitt, der Dauerkartenrekord (mehr als 1600) und das Pokal-Heimspiel gegen Dynamo Dresden weitere wichtige Punkte gewesen.

"Dadurch gelang es, seit Juli 2023 insgesamt 1,7 Millionen Euro an Verbindlichkeiten abzubauen und in der vergangenen Saison ein Plus von mehr als 780.000 Euro zu erwirtschaften", so Beuchold.