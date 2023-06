FSV Zwickau schnappt sich Top-Torjäger Lucas Will vom VFC Plauen

Der gebürtige Lübecker Lucas Will (24) unterschrieb für zwei Jahre beim FSV. © FSV Zwickau

Die Westsachsen gaben am Donnerstag die Verpflichtung des begehrten Torjägers bekannt. Der hatte in der abgelaufenen Oberliga-Saison mit 27 Treffern in 34 Spielen auf sich aufmerksam gemacht und war von einigen Vereinen umworben worden.

Der gebürtige Lübecker entschied sich für Zwickau und unterschrieb einen Zweijahresvertrag.

"Ich habe mir in der vergangenen Saison einige Spiele in Zwickau angesehen und finde die Fans und das gesamte Drumherum einfach super. Darum habe ich mich für den FSV entschieden", erklärte Will und versprach: "Ich werde in jedem Training und in jedem Spiel 100 Prozent geben. An Einsatzbereitschaft wird es bei mir nicht fehlen."

Will, ausgebildet im Nachwuchsbereich des VfB Lübeck, war vor einem Jahr vom Regionalliga-Absteiger Optik Rathenow zum VFC Plauen gewechselt. Er kennt die Regionalliga Nordost. Und er hat seine Qualitäten in dieser Liga bereits unter Beweis gestellt. In der Saison 2021/22 erzielte er neun Tore für Rathenow.