FSV Zwickau: "Verdiente Niederlage" zum Saisonstart

Zwickau - "Es war eine verdiente Niederlage. BFC Dynamo kam zu früh für uns", musste Kapitän Davy Frick (33) nach dem klaren 0:3 (0:1) in Hohenschönhausen eingestehen. Der FSV Zwickau befindet sich noch in der Findungsphase und zahlte am ersten Spieltag entsprechend Lehrgeld.