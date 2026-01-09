Hallenmasters lockt die Fans an: FSV-Trainer Schmitt will Titel verteidigen

Zwickau - Eine restlos ausverkaufte Halle, Traditionsteams und ein möglicher Triple-Sieger - das ZEV Hallenmasters um den Gerd-Schädlich-Pokal verspricht auch in diesem Jahr wieder hochklassigen Hallenfußball. Samstag, 14 Uhr (MDR/Livestream) geht's los.

Siegte im Vorjahr und will mit dem FSV den Titel verteidigen: Trainer Rico Schmitt. © picture point/Sven Sonntag

Rico Schmitts (57) Lippen umspielt ein Lächeln, wenn er an den bevorstehenden Samstag und die 21. Ausgabe des ZEV Hallenmasters denkt. Das Turnier um den Gerd-Schädlich-Pokal in der Stadthalle Zwickau ist seit Jahren ein echter Publikumsmagnet und auch dieses Mal bereits seit Wochen restlos ausverkauft.

Also "tolle Emotionen und Leidenschaft", um es mit den Worten Schmitts auszudrücken, der als Trainer mit dem FSV Zwickau zum dritten Mal in Folge triumphieren kann.

Im vergangenen Jahr setzten sich die Schwäne im Finale mit 4:3 knapp gegen Regionalliga-Kontrahent Chemnitzer FC durch.

Die Himmelblauen sind auch dieses Mal dabei und treffen in Gruppe A auf den aktuellen Regionalliga-Zweiten Carl Zeiss Jena und eine Westsachsenauswahl.