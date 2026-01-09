Hallenmasters lockt die Fans an: FSV-Trainer Schmitt will Titel verteidigen
Zwickau - Eine restlos ausverkaufte Halle, Traditionsteams und ein möglicher Triple-Sieger - das ZEV Hallenmasters um den Gerd-Schädlich-Pokal verspricht auch in diesem Jahr wieder hochklassigen Hallenfußball. Samstag, 14 Uhr (MDR/Livestream) geht's los.
Rico Schmitts (57) Lippen umspielt ein Lächeln, wenn er an den bevorstehenden Samstag und die 21. Ausgabe des ZEV Hallenmasters denkt. Das Turnier um den Gerd-Schädlich-Pokal in der Stadthalle Zwickau ist seit Jahren ein echter Publikumsmagnet und auch dieses Mal bereits seit Wochen restlos ausverkauft.
Also "tolle Emotionen und Leidenschaft", um es mit den Worten Schmitts auszudrücken, der als Trainer mit dem FSV Zwickau zum dritten Mal in Folge triumphieren kann.
Im vergangenen Jahr setzten sich die Schwäne im Finale mit 4:3 knapp gegen Regionalliga-Kontrahent Chemnitzer FC durch.
Die Himmelblauen sind auch dieses Mal dabei und treffen in Gruppe A auf den aktuellen Regionalliga-Zweiten Carl Zeiss Jena und eine Westsachsenauswahl.
Rico Schmitt will zum dritten Mal gewinnen
In Gruppe B messen sich Oberligist VFC Plauen, die U21 von Dynamo Dresden und eben die gastgebenden Zwickauer.
Die beiden Gruppenbesten ziehen ins Halbfinale ein.
Schmitt macht im Vorfeld keinen Hehl aus den eigenen Ambitionen. "Das ist unser Heimturnier, das wollen wir natürlich zum dritten Mal gewinnen."
Doch nicht nur für den FSV wird das Hallenmasters eine erste Standortbestimmung nach dem Weihnachtsurlaub. Wie die Zwickauer reist auch Chemnitz im Anschluss ins Trainingslager in die Türkei.
Und vorher soll natürlich der nötige Schwung für die dortigen Einheiten und den Ende Januar folgenden Punktspielauftakt im neuen Jahr in der Regionalliga gesammelt werden.
Titelfoto: picture point/Sven Sonntag, Frank Kruczynski