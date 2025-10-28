Lenk nach Brutalo-Foul gegen FSV-Verteidiger froh, "dass das Schienbein nicht durch ist"

Zwickau - Bei diesem Foul stockt jedem, der selbst Mal Fußball gespielt hat, der Atem! Oliver Maric (22) von Regionalligist BFC Preussen Berlin grätschte beim 3:2 gegen den FSV Zwickau kurz vor Spielende mit offener Sohle von vorne in Josua von Baer (19) hinein. Ein irres Foul an der Seitenlinie, das fast an vorsätzliche Körperverletzung grenzt. Rot für den Berliner und Glück für den Zwickauer.

Kurz vor Spielende sah Oliver Maric (22) rot. In sozialen Netzwerken fordern manche eine harte Strafe vom NOFV. © Matthias Koch

"Wir sind froh und glücklich, dass er Josua nicht derart getroffen hat, dass das Schienbein durch ist. Und ich bin froh, dass er einen Schutz am Schienbein dran hatte", sagt Zwickaus Sportdirektor Robin Lenk (41).

Mit seinem zweiten Satz hat er einen Punkt getroffen. Lenk entstammt noch einer Spielergeneration, wo die Schienbeinschoner bis fast unter die Kniescheibe reichten, wohingegen sie heute bei manchem nur ungleich größer als eine Skatkarte sind.

"Schienbeinschoner sind nicht aus Dummdiedelei erfunden worden!", sagt Lenk. Einen Schienbeinbruch vergleicht der 41-Jährige von der Ausfallzeit her mit einem Kreuzbandriss.

Lenk: "Ich habe heutzutage manchmal den Eindruck, dass mehr die Ästhetik an erster Stelle steht, was für meinen Geschmack in die falsche Richtung geht. Vielleicht sollte das der ein oder andere Spieler anhand dieser Szene überdenken. Schienbeinschoner wurden erfunden, um das Schienbein zu schützen."