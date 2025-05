Mit Regionalliga-Erfahrung: Zwei Neue für den FSV

Auch Gabriel Figurski Vieira (24, l.) wechselt nun offiziell zu den Schwänen. © Picture Point/Gabor Krieg

Auch Gabriel Figurski Vieira, genannt "Gabi", schließt sich dem FSV an. Der 24-jährige Mittelfeldspieler kommt mit der Empfehlung von acht Saisontreffern aus der Regionalliga Nordost. Der gebürtige Brasilianer, der mittlerweile die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, unterschreibt in Zwickau ebenfalls bis 2027.

"Gabi ist uns im Laufe der Saison aufgefallen, erstmals schmerzlich am ersten Spieltag, als er zwei Tore gegen uns erzielt hat. Er ist ein spielstarker Achter mit einer guten Mischung aus Physis und Torgefahr", lobt Lenk Vieiras Entwicklung in den letzten Jahren.

Besonders beeindruckt hätte die Entwicklung der letzten drei Jahre.

"Gabi hat sich von der Landesliga über die Oberliga bis in die Regionalliga hochgearbeitet und von Beginn an überzeugt. 8 Tore in seinem ersten Regionalligajahr und sein Beitrag zum Klassenerhalt sprechen für sich", so Lenk weiter.

Mit diesen beiden Verpflichtungen setzt der FSV Zwickau weiter auf hungrige Spieler mit Entwicklungspotenzial.