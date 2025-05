Zwei Neuzugänge im Anmarsch! FSV Zwickau wildert bei der Konkurrenz

Alles in Kürze

Wechselt von Meuselwitz zum FSV Zwickau: Daniel Haubner (26, v.) © Picture Point/Gabor Krieg

Haubner ist in der abgelaufenen Saison der Typ Dauerbrenner gewesen, spielte jede Partie und kam als offensiver Mittelfeldspieler auf ordentliche elf Scorerpunkte (sieben Tore/vier Vorlagen). Figurski Vieira, ebenfalls einer für die zentrale Offensive, war in 28 Partien achtmal erfolgreich und damit drittbester Knipser beim Aufsteiger aus der Hauptstadt.

In der Hinrunde spielte sich der 24-Jährige mit einem Doppelpack bei Zehlendorfs 5:0 gegen die Schwäne in den Fokus."Wir werden auch nächstes Jahr nicht in höhere Regale greifen", hatte Sportdirektor Robin Lenk (41) TAG24 kürzlich bestätigt und die Transferpolitik spiegelt diese Aussage wider.

Zwickau kann mit den ganz Großen wirtschaftlich nicht mithalten, sodass sich Lenk vorrangig mit Spielern aus Mannschaften beschäftigt, die in der Regionalliga hinter den Westsachsen stehen.