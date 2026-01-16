Nächste Weichenstellung: FSV verlängert mit Abwehrspieler

Lara - "Wir sind auch hier in der Türkei in längeren Telefonaten mit Beratern", sagte Robin Lenk (41) kürzlich. Der Sportdirektor und Cheftrainer Rico Schmitt (57) basteln im Winter-Camp schon am Kader für die neue Saison.

Oliver Fobassam (22) wechselte 2024 aus Fürth nach Zwickau. © Picture Point/Gabor Krieg

Mit der Verlängerung von Innenverteidiger Oliver Fobassam (22) ist es dem FSV Zwickau gelungen, den nächsten jungen talentierten Spieler weiterhin an den Verein zu binden.

"Wir sind sehr froh und glücklich darüber, dass wir mit Oliver einen extrem kopfballstarken und verlässlichen Spieler für die kommenden zwei Jahre an uns binden konnten. Auch wenn er in der Hinrunde nicht immer zum Stammpersonal gehörte, war er immer da, wenn wir ihn gebraucht haben."

Und weiter: "Oliver zeichnet aus, dass er immer auf den Punkt da ist und seine Leistung stets in den Dienst der Mannschaft stellt und auch bisher immer mit guten Leistungen vorangegangen ist. Von daher freuen wir uns, dass 'Foba' weiterhin bei uns bleibt und auch für ihn gilt, dass seine Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist", so FSV-Sportdirektor Robin Lenk (41).

Damit ist beim ersten von insgesamt neun Spielern, deren Vertrag ausläuft, geklärt, wo die Reise über den Sommer hinaus hingeht.