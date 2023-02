Neues Ticket-Kontingent für das Derby Zwickau gegen Aue: Auch Veilchen-Fans können aufatmen

Zwickau - Insgesamt 8937 Fans können das heiße Westsachsenderby zwischen dem FSV Zwickau und dem FC Erzgebirge Aue live in der GGZ Arena miterleben.

Für die FSV-Fans gibt es ab sofort 300 weitere Tickets. © Picture Point / Gabor Krieg

Am 14. März findet in Zwickau das Rückrundenspiel zwischen den beiden Drittligisten statt. Bereits im Vorfeld gab es wegen des Ticketings viel Unruhe unter den Fans auf beiden Seiten.

Lange war unklar, wie viele Tickets im Gesamten und besonders auch für die Gäste bereitgestellt werden. Am heutigen Dienstag sorgte der FSV endlich für Klarheit.

Nach der Beratung zwischen den Sicherheitsbehörden sowie den beiden Vereinen dürfen in zwei Wochen insgesamt 8937 Zuschauer in die Arena. Davon gehen 1150 Tickets an die Gäste.

Für den Block C4 bietet der FSV ab sofort noch einmal 300 Tickets im freien Verkauf an. Block C5 bleibt definitiv gesperrt. Die Stehplätze im Heimbereich sind ausverkauft.

Nach einigen Ausschreitungen beim Hinspiel im vergangenen September (Zwickau gewann damals mit 1:0) gingen viele Aue-Fans bereits davon aus, dass in Zwickau keine Gäste zugelassen werden. Am Sonntag riefen sie mit Bannern dazu auf, auch ohne Tickets am 14. März zum Derby zu reisen. Dies scheint nun hinfällig.

Wann der Verkauf der Gästetickets startet, ist aktuell noch nicht bekannt.