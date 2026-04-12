Nicht gesperrt, aber Schmitt verfolgt FSV-Sieg in Greifswald von der Tribüne

Greifswald - "Was uns diese Saison auszeichnet, ist, dass wir es schaffen nach einem schlechten Spiel sofort eine Reaktion zu zeigen", zeigte sich Sportdirektor Robin Lenk mit dem Auftritt des FSV Zwickau am Sonntagnachmittag in Greifswald zufrieden. Vier Tage nach dem 1:5-Debakel in Jena setzten sich die Schwäne am Bodden mit 2:1 (2:1) durch.

Reaktion gezeigt! Vier Tage nach dem 1:5-Debakel in Jena finden die Schwäne in Greifswald sofort zurück in die Spur. © Marcus Hengst

Voraussetzung dafür war eine reife Verteidigungsleistung. Lenk: "In der zweiten Halbzeit haben wir kaum etwas zugelassen."

Und im ersten Durchgang stellte Lukas Eixler (20./44.) die Weichen für den ersten Auswärtssieg beim GFC. Lenk verfolgte die Begegnung zunächst auf der Tribüne neben - und das sorgte für Aufsehen - Cheftrainer Rico Schmitt.

Der war eigentlich nicht gesperrt, wollte aber schon einmal das Sachsenpokal-Hablfinale bei der BSG Stahl Riesa am übernächsten Dienstag simulieren. Dort wird der 57-Jährige nach seiner Ampelkarte gegen Auerbach tatsächlich nur Tribünengast sein.