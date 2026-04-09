FSV bekommt in Jena nächste Klatsche gegen Spitzenteam: Vertragsverlängerung steht bevor

Zwickau - Die Schwäne bekamen im Nachholer am Mittwochabend von Carl Zeiss Jena die Flügel gestutzt und legten mit 1:5 (1:2) eine heftige Bruchlandung hin. Es ist die zweite klare Niederlage in einem Auswärtsspiel bei einem Spitzenteam in Folge. Vor zweieinhalb Wochen gab es bereits das klare 0:3 in Halle .

Enttäuschung beim FSV Zwickau: Am Mittwochabend kassierten die Schwäne eine 1:5-Klatsche gegen Carl Zeiss Jena © picture point/Sven Sonntag

Das muss die Verantwortlichen bei der Kaderplanung für die neue Saison beschäftigen. Der FSV Zwickau wird zwar alleine aufgrund der finanziellen Voraussetzungen nicht zu den Aufstiegsfavoriten zählen - wohl aber zum erweiterten Favoritenkreis.

Dafür darf die Diskrepanz zwischen heim und auswärts allerdings nicht so hoch sein - und noch wichtiger: Die Mannschaft muss ihre Leistung konstanter abrufen.

"Wenn du zu viele Spieler hast, die unter dem Schnitt spielen, kannst du in Jena nix holen", kritisierte FSV-Sportdirektor Robin Lenk (42) jüngst.

Der 42-Jährige befindet sich mitten in den Vertragsgesprächen mit potenziellen Neuzugängen. In Ben-Luca Moritz (25, wechselt im Sommer von Erfurt) gelang ein erstes Achtungszeichen.

Eilenburgs Marcus Niemitz (25), der mit dem Chemnitzer FC in Verbindung gebracht wird, würde auch genau ins Raster der Westsachsen passen.