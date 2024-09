Schiri verklagt Fan auf 25.000 Euro Schmerzensgeld: Urteil im Bierdusche-Verfahren

Zwickau - Schiri Nicolas Winter (32) verklagte den Sponsor Ulf N. in einem Zivilverfahren auf stattliche 25.000 Euro Schmerzensgeld. Der Mann hatte Winter in einem Drittliga-Spiel mit einem Becher Bier übergossen. Die Klage wurde am heutigen Dienstag abgewiesen - ein Schmerzensgeld gibt's trotzdem.