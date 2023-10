21.10.2023 08:08 "Schwierige Situation!" FSV Zwickau muss punkten, Hiemann hütet Tor gegen Altglienicke

Der FSV Zwickau will am Sonntag gegen die VSG Altglienicke punkten. FSV-Coach Rico Schmitt (55) will das Spiel mit seiner Mannschaft unbedingt gewinnen.

Von Michael Thiele

Zwickau - Der FSV Zwickau muss nach zuletzt vier sieglosen Punktspielen zu Hause gegen die VSG Altglienicke dringend eine Trendwende herbeiführen.

Will am Sonntag mit den eigenen Fans einen Sieg feiern: FSV-Keeper Lucas Hiemann (24). © picture point/Sven Sonntag "Wir wollen dieses Spiel gewinnen. Wenn wir unsere Stärken einbringen, haben wir sehr, sehr gute Möglichkeiten", sagt FSV-Coach Rico Schmitt (55) im Vorfeld. Der 55-Jährige ist sich des Ernstes der Lage bewusst und gesteht: "Es ist eine schwierige Situation, die wir nicht schönreden wollen."

Mit acht Zählern stehen die Zwickauer auf dem drittletzten Platz und damit direkt vor der Abstiegszone. Schmitt: "Natürlich sind wir mit der Punktausbeute nicht zufrieden." Am Sonntag habe man allerdings gute Möglichkeiten, einen Schritt nach vorne zu machen und endlich eine zweistellige Punktanzahl zu erreichen. FSV Zwickau Weiterkommen ist Pflicht: FSV gastiert heute in Weixdorf zum Landespokal Dass dabei viel zusammenkommen muss, ist nicht von der Hand zu weisen, denn Altglienicke hat mit Philip Türpitz (32), Martin Kobylanski (29) oder Akaki Gogia (31) eine Reihe erfahrener Haudegen in den eigenen Reihen. "Altglienicke ist eine Spitzenmannschaft, die aktuell unter ihren Erwartungen spielt, wenn man den Kader betrachtet", so Schmitt, der bei der Torwartfrage eine Entscheidung gefällt hat. Lucas Hiemann (24) hat sich im teaminternen Duell gegen Benjamin Leneis (24) durchgesetzt und hütet bis mindestens zur Winterpause das Tor.

Titelfoto: picture point/Sven Sonntag