Spielplan geleakt: So startet der FSV Zwickau in die neue Saison

Zwickau - FSV -Fans aufgepasst und Stifte raus! Der NOFV wird den Spielplan für die Hinrunde der Regionalliga-Saison 2024/25 erst am Donnerstagvormittag veröffentlichen, doch TAG24 hat für euch schon vorab die nötigen Infos!

Theo Martens (21 l.) versucht während des Derbys im März 2024, am Chemnitzer Tobias Müller (30, am Boden) vorbeizukommen. © imago/Jan Huebner

Die Elf von Rico Schmitt befindet sich aktuell noch mitten in der Sommervorbereitung, wo es am Mittwochabend gegen Viktoria Zizkov (1:4) die erste Niedelage gab. Am Sonnabend folgt das nächste Testspiel, allerdings nicht wie geplant bei Austria Salzburg, sondern gegen einen bayerischen Regionalligisten. Die Tendenz geht zu Wacker Burghausen. Noch ist allerdings nichts fixiert.

Dagegen fix ist, gegen wen die Schwäne in die Regionalliga starten. Es geht am ersten Spieltag zu Neuling Hertha Zehlendorf (26.7.-28.7.).

Danach empfängt Zwickau zum Heimspielauftakt den letztjährigen Regionalliga-Vize, Greifswalder FC (2.8.-4.8.).