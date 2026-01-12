Sponsoren machen's möglich: FSV erfolgreich ins Türkei-Camp gestartet

Lara - Mit einer lockeren Trainingseinheit ging es am Montagvormittag für die Schwäne im Winter-Camp in der Türkei los, ehe es am Nachmittag dann schon deutlich mehr zur Sache gehen sollte. Cheftrainer Rico Schmitt (57) will seine Schwäne bestmöglich für den Start in die restliche Rückrunde am 1. Februar gegen Babelsberg vorbereiten.

Dass sich Sandro Sengersdorf (26, l.) und Veron Dobruna (25) bei mediterranem Wetter dehnen können, statt im Winter zu bibbern, ist vor allem auch den FSV-Sponsoren zu verdanken. © FSV Zwickau/Daniel Sacher

"Die Anreise hat reibungslos funktioniert, und die ersten Eindrücke vom Hotel, der Anlage und den Trainingsplätzen sind sehr gut", berichtet der Cheforganisator, Sportdirektor Robin Lenk (41).

Mit 22 Spielern war Zwickau in der eiskalten Heimat aufgebrochen.

Dass man mit dem Wintertrainingslager alles richtig gemacht hat, zeigen die himmelweiten Unterschiede bei den Rahmenbedingungen. Hier Eis und Schnee und an der türkischen Riviera trainieren auf einem grünen Teppich.

Möglich gemacht haben es das "große Engagement seitens Geschäftsstelle, Management und Sponsoren", wie FSV-Coach Schmitt am Rande des ZEV-Hallenmasters berichtete.