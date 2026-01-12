Sponsoren machen's möglich: FSV erfolgreich ins Türkei-Camp gestartet
Lara - Mit einer lockeren Trainingseinheit ging es am Montagvormittag für die Schwäne im Winter-Camp in der Türkei los, ehe es am Nachmittag dann schon deutlich mehr zur Sache gehen sollte. Cheftrainer Rico Schmitt (57) will seine Schwäne bestmöglich für den Start in die restliche Rückrunde am 1. Februar gegen Babelsberg vorbereiten.
"Die Anreise hat reibungslos funktioniert, und die ersten Eindrücke vom Hotel, der Anlage und den Trainingsplätzen sind sehr gut", berichtet der Cheforganisator, Sportdirektor Robin Lenk (41).
Mit 22 Spielern war Zwickau in der eiskalten Heimat aufgebrochen.
Dass man mit dem Wintertrainingslager alles richtig gemacht hat, zeigen die himmelweiten Unterschiede bei den Rahmenbedingungen. Hier Eis und Schnee und an der türkischen Riviera trainieren auf einem grünen Teppich.
Möglich gemacht haben es das "große Engagement seitens Geschäftsstelle, Management und Sponsoren", wie FSV-Coach Schmitt am Rande des ZEV-Hallenmasters berichtete.
Jeder Spieler wird von einem individuellen Sponsor unterstützt
So wird jeder aus dem 22-köpfigen Mannschaftsaufgebot von einem individuellen Sponsor unterstützt.
Der Verein revanchiert sich unter anderem mit großen Werbebannern zum "FSV-Trainingslager Lara 2026", die am Trainingsgelände ins Auge fallen.
Das erregt Aufmerksamkeit, denn auf den Plätzen, wo sich die Schwäne mit eingebucht haben, geht es sehr geschäftig zu, wie Lenk zu berichten weiß: "Mit uns sind unter anderem Genclerbirligi sowie bis kürzlich die 'A-Junioren' von Fenerbahce Istanbul auf dem Gelände. Dazu kommen noch Dukla Prag und Wisla Krakau."
Titelfoto: FSV Zwickau/Daniel Sacher