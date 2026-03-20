Standards und Ex-Zwickauer machen den Unterschied: FSV unterliegt klar beim HFC

Halle - Der FSV Zwickau bezieht beim Halleschen FC eine auch in der Höhe verdiente und zugleich deutliche 0:3 (0:2)-Niederlage am Freitagabend und verpasst es damit, nach oben aufzuschließen.

Die HFC-Fans heizten mit ihrer Pyro-Aktion zu Anpfiff ordentlich ein und auch die Gäste zündelten. © picture point/Sven Sonntag

Eigentlich wusste Zwickau, wie kreuzgefährlich die Hallenser nach Standards sind, hatten sie doch vor zwei Wochen an selbiger Stelle dem Chemnitzer FC drei Tore nach ruhenden Bällen eingeschenkt.

Und genau daran knüpfte der Tabellenzweite im Spitzenspiel gegen den Fünften an und brannte nach dem großen Feuerwerk auf den Rängen sein eigenes auf dem Platz ab. Indirekter Freistoß auf Jan Löhmannsröben (19.), der den Ex-Klub in Rückstand brachte.

Als Fabrice Hartmann links vors Tor zog und Lucas Hiemann überlupfen konnte, rettete Sonny Ziemer (22.) in höchster Not vor der Linie, sonst steht es da schon 0:2.

Lukas Eixler (25.) dann mal mit der Entlastung und dem Solo, aber sein Abschluss war zu ungenau, sodass Keeper Sven Müller parierte.