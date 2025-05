Starke Zahlen! So viele Zuschauer sahen die 17 Heimspiele des FSV Zwickau

Auf die FSV-Fans war in der abgelaufenen Saison einmal mehr Verlass. © Picture Point/Gabor Krieg

Doch auch die Zuschauerzahlen sind auf einem konstant hohen Niveau geblieben. Die Schwäne haben damit den Chemnitzer FC in dieser Kategorie wie schon in der vorigen Saison hinter sich gelassen.

Und das ist schon ein kleiner Prestigesieg, wenn man zum Beispiel in die Saison 2023/24 schaut. Da hatten die Himmelblauen als eines ihrer verbleibenden Ziele ausgegeben, in der Zuschauertabelle vor dem Derbyrivalen zu landen. Klappte damals nicht. Und erneut lief der CFC, wenn auch deutlich knapper, hinter Zwickau ein.

In der abgelaufenen Spielzeit sahen 92.219 Zuschauer die 17 Heimspiele in der GGZ-Arena (91.523 kamen in Chemnitz), was im Mittel 5425 Besucher macht und den fünftbesten Schnitt der Regionalliga Nordost darstellt.

Nur Absteiger Halle (7543), Jena (7001), Erfurt (6304) und Meister Lok Leipzig (5565) schnitten hier besser ab.