"Zimbo" ist zurück: Marc-Philipp Zimmermann unterschreibt beim FSV

Marc-Philipp Zimmermann (33) spielte schon von 2014 bis 2017 für den FSV Zwickau. Nun ist der Angreifer zurück. © WORBSER-Sportfotografie

Der Angreifer hat seinen Vertrag beim VfB Auerbach vorzeitig aufgelöst (ging eigentlich bis Sommer 2024) und kehrt an seine alte Heimstätte zurück.

Der 33-Jährige trug nämlich schon von 2014 bis 2017 das Zwickauer Trikot und schaffte damals mit den Schwänen den Aufstieg in die 3. Liga. Nun möchte er laut Verein beim Neuanfang mit anpacken und seine Erfahrung einbringen.

Am Montag unterzeichnete Zimmermann einen Jahresvertrag, der bis Ende Juni 2024 gilt.

"Es ist kein Geheimnis, dass der FSV ein Herzensverein für mich ist. Ich hätte sonst die Entscheidung, aus dem ruhigen Fahrwasser in Auerbach noch mal hierher zu wechseln, so nicht getroffen. (…) Ich bin dafür hier, den jungen Spielern mit meiner Erfahrung zu helfen", so Zimmermann.

Durch seine Vollzeitstelle bei der Polizei wird "Zimbo" allerdings nicht bei jedem Spiel dabei sein können.