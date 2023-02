Zwickau sehnt Trainer-Effekt herbei: FSV muss zum Abstiegsgipfel

Fehlt heute erkrankt: Robert Herrmann (29). © picture point/Sven Sonntag

Immerhin zeigte sich die Mannschaft gegen die SVE stark verbessert, doch die Initialzündung blieb aus. Die Hoffnungen ruhen nun auf dem neuen Cheftrainer Ronny Thielemann (49).

Der 49-Jährige kann natürlich nicht hexen. Am Dienstag leitete Thielemann die erste Trainingseinheit in Vorbereitung auf das Abstiegsduell am Samstag bei der SpVgg Bayreuth.

"Wir haben uns relativ schnell angenähert und gar nicht großartig mit Nebensächlichkeiten abgegeben. Es wurde intensiv trainiert und ein paar taktische Ansätze mit hineingebracht, die hoffentlich schon in Bayreuth zu erkennen sind", blickt Thielemann auf die abgelaufene Trainingswoche zurück.

Seine Cheftrainer-Premiere ist gleich eine echte Bewährungsprobe. Zum einen ist die Ausfallliste erneut sehr groß. Neben den Langzeitverletzten fehlen Can Coskun (24, 5. Gelbe), Robin Ziegele (25, Muskelfaserriss in der Wade), Nils Butzen (29) sowie Robert Herrmann (29, beide erkrankt).