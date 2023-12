Drittliga-Drama! Spieler reißt sich Kreuzband und spielt trotzdem 45 Minuten durch

Dortmund - Doppeltes Pech für den Halleschen FC ! Die Saalestädter verloren am Samstag nicht nur das wichtige Ligaspiel bei der U23 von Borussia Dortmund (1:2), sondern müssen auch einen schweren personellen Nackenschlag verkraften.

Pech für Zieleniecki und den HFC: Kurz vor der Pause räumte der kantige Innenverteidiger BVB-Akteur Ole Pohlmann (22) vor dem Sechzehner rustikal ab, Freistoß war die Folge. Der Gefoulte trat selbst an und traf! 1:0 für die Borussia.

Das war nicht unbedingt offensichtlich, denn das Foul an ihm in Minute vier wurde nicht gepfiffen, zum anderen stand der Pole - voller Adrenalin - den ersten Durchgang komplett auf dem Rasen! Erst später kam das böse Erwachen.

Sebastian Zieleniecki (28) hat es erwischt! Der erst nach dem Deadline Day verpflichtete Verteidiger hat sich in Dortmund einen Kreuzbandriss zugezogen, wie der HFC am Montagnachmittag mitteilte.

Sorgenvolle Miene: HFC-Coach Sreto Ristic (47) gehen langsam die Verteidiger aus! © Hendrik Schmidt/dpa

Und es kam noch dicker: Unmittelbar vor dem Pausenpfiff musste der HFC das zweite Ding schlucken, wurde nach einem eigenen Eckball ausgekontert.

Der verletzte Zieleniecki war zu dem Zeitpunkt nach vorne geeilt und konnte vor lauter Schmerzen den langen Rückweg nicht mehr antreten, der BVB nutzte die sich bietenden Räume gnadenlos zum 2:0 aus.

Für den Polen kam Jannes Vollert (25), der auch am Dienstag im abschließenden Spiel des Jahres gegen Essen die Chance bekommen dürfte, in die Partie. Doch trotz Überzahl - Ex-HFC-Kicker Patrick Göbel (30) sah später Gelbrot - konnte das Team von Sreto Ristic (47) nur noch auf 1:2 verkürzen.

Sollte der Jahresabschluss gegen Essen misslingen, droht über die Winterpause ein Abstiegsplatz, da Aue für Kellerkind Mannheim Aufbauhilfe leistete (3:0).

Im Winter muss beim HFC in der Defensive was passieren, will man die Gegentorflut stoppen. Nachverpflichtung Marvin Ajani (30) verletzte sich nach wenigen Tagen bei den Hallensern, der Kapitän und einstige Abwehrchef Jonas Nietfeld (29) fühlt sich aktuell im Sturm wohler.

Wann Niklas Kreuzer (30) nach seiner Chemotherapie wieder voll belastet werden kann, ist ungewiss. Und Sebastian Zieleniecki dürfte in jedem Fall bis Saisonende fehlen.