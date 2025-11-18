Fans lachen Krisen-Klub aus! HFC-Bosse jetzt in Erklärungsnot

Halle (Saale) - Das Pokalspiel gegen Ortsrivale Turbine Halle sollte für den HFC den Neustart markieren. Spätestens nach dem Zitter-Sieg gegen den Landesligisten (1:0) hat sich der Wind endgültig gedreht, die Hallenser kommen immer mehr in Erklärungsnot.

Robert Schröder (37, l.) wirkt vom Absturz gezeichnet. Kam die Aufgabe beim Aufstiegsfavoriten für den jungen Trainer zu früh? © IMAGO / Köhn

Wie viel Druck auf dem Kessel ist, wurde am Samstag nach Abpfiff deutlich. Einige der nah am Spielfeld stehenden Zuschauer hatten eine Mischung aus Unmut und Belustigung in Richtung des haushohen Favoriten kundgetan.

Dies ließ HFC-Trainer Robert Schröder (37) nicht auf sich sitzen, grummelte laut genug hörbar was von "doofem Gequatsche".

Der sichtlich gezeichnete Übungsleiter wirkt seit Wochen nicht nur ratlos, sondern reagierte selbst im anschließenden MDR-Interview überaus gereizt:

"Langsam wird es schwer zu erklären, wenn ich so was wie heute sehe. [...] Ja, ich hätte mir gewünscht, dass wir uns den Frust von der Seele schießen."

Schröder ist angezählt, musste in der Vorwoche beim HFC-Vorstand zum Rapport, spielt quasi auf Bewährung. Der Aufstiegsdruck des Regionalliga-Favoriten - wohl zu groß für den jungen Trainer, für den Halle die erste Profistation ist.