Beim HFC kippt die Stimmung: Aufstiegsfavorit in Formtabelle jetzt Vorletzter!

Halle (Saale) - Pleitenfrust statt Aufstiegslust beim Halleschen FC ! Der selbsternannte Aufstiegsfavorit hat nicht nur den Anschluss an die Tabellenspitze verloren , sondern rutscht immer weiter ins Mittelmaß ab. Die Stimmung kippt.

Enttäuschung pur beim Halleschen FC. Nach der 0:1-Pleite bei den Hertha-Bubis ist die Stimmung im Keller. © IMAGO / Matthias Koch

Denn auf den Hammerstart (sechs Siege in sechs Spielen) folgte der tiefe Fall. Die desaströse Bilanz der vergangenen acht Partien:



Fünf Pünktchen, fünf Törchen und in der Formtabelle Platz 17. Nur Amateurklub FC Eilenburg ist in der Regionalliga seit Mitte September noch schlechter unterwegs.

Gegen die Hertha-Bubis am Sonntag fiel das auf acht Positionen ältere Team nach Rückstand wie ein Kartenhaus zusammen. Nach Abpfiff sprach Trainer Robert Schröder (37) mit gedämpfter Stimme von "Wut, Enttäuschung, Verärgerung".



In den sozialen Medien begann der Abgesang, viele Fans wollen Köpfe rollen sehen.

Der Klub sah sich aufgrund der anhaltenden Negativstimmung am Montag gezwungen zu reagieren, postete: "Keine einfache Zeit. Dennoch heißt es Einheit für Einheit. WEITERMACHEN."

