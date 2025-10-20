So verspielt der Hallesche FC wieder den Aufstieg

Halle (Saale) - Große Ernüchterung beim Halleschen FC : Beim 1:1 gegen die VSG Altglienicke lassen die Sachsen-Anhalter zwei Punkte auf der Straße liegen. Der Aufstiegszug droht, erneut ohne den HFC abzufahren.

Neu-Trainer Robert Schröder (37) wirkt in den jüngsten Wochen schon ein wenig konsterniert. © Picture Point / Gabor Krieg

Vor fast genau einem Jahr stellte TAG24 nach einem 0:1 gegen Zwickau fest: "Dem Halleschen FC droht der Aufstiegstraum in die 3. Liga frühzeitig in weite Ferne zu rücken."



Gut zwölf Monate und einen Trainer später lässt sich dieser Satz problemlos auf die jetzige Situation übertragen. Denn nach dem Derbysieg von Lok Leipzig über Chemie ist der Abstand auf die Spitze auf acht Zähler angewachsen.

Und auch die Probleme ähneln sich: Wie im Vorjahr schießt der HFC zu wenig Tore! Nur in zwei Partien schepperte es mehr als zweimal im Kasten des Gegners.

Dabei sollten die drei neuen Mittelstürmer um Malek Fakhro (27), Bocar Baro (27) und Lucas Ehrlich (21) Abhilfe schaffen. Nach zwölf Spieltagen hat sich keiner von ihnen als Torjäger herauskristallisiert.

Fakhro kommt auf drei Treffer, Baro auf ein Törchen, bei Ehrlich steht in der Liga gänzlich die Null. Dem Jungstürmer die Situation anzulasten, wäre falsch. Seine Startelfchance gegen Altglienicke nutzte er trotzdem nicht:

Im ersten Durchgang verdaddelte Ehrlich zweimal aus zentraler Stürmerposition kläglich, während Baro in der Nachspielzeit den Lucky Punch verpasste.