Hallescher FC gegen Dynamo Dresden: Polizei rüstet sich für stressigen Spieltag

Halle (Saale) - Am Samstagnachmittag treffen der Hallesche FC und Dynamo Dresden im Leuna-Chemie-Stadion in Halle (Saale) aufeinander. Die Polizei bereitet sich schon jetzt auf die Partie vor.

Die Bundespolizei hat sich für das Spiel am Samstag gerüstet. © Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Wie die Bundespolizei im Vorfeld mitteilte, werden bei dem Spiel zahlreiche mit der Bahn anreisende Fans erwartet.

Da die Dynamo-Anhänger bei Auswärtsspielen bereits in der Vergangenheit immer wieder für Tumulte gesorgt haben, will die Behörde an den Hallenser Bahnhöfen und in den Zügen erhöhte Präsenz zeigen.

Damit sollen die "öffentliche Sicherheit und Ordnung" gewährleistet und gewalttätige Auseinandersetzungen unterbunden werden.