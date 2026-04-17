Vertrag unter Dach und Fach! Nächster HFC-Entscheider hat verlängert
Halle (Saale) - Die nächste Verlängerung ist unter Dach und Fach! Der Hallesche FC hat neben den Trainerverträgen von Robert Schröder (37) und Sascha Prüfer (39) auch den Kontrakt von Sportdirektor Daniel Meyer (46) verlängert.
Dies erfuhr TAG24 aus Branchenkreisen. Demnach soll die Vereinsmitteilung über die Vertragsverlängerung in Kürze erfolgen.
Am Donnerstag hatte der Klub verkündet, die Arbeitspapiere des Trainerteams angepasst zu haben. Dies gilt auch für Meyer, dessen Vertrag zum Saisonende auslief.
Der Sportchef hatte am Donnerstag erklärt: "Das Trainerteam hat in einer anspruchsvollen Saison nachgewiesen, den hohen Anforderungen und dem Druck in einem Traditionsverein gewachsen zu sein. Sie konnten insbesondere im Verlauf der Saison die Entwicklung von Kader und Spielidee vorantreiben. Wir sind überzeugt davon, dass wir in dieser Konstellation gemeinsam Erfolge feiern können."
Mit anderen Worten: Nach Jahren des Wechsels auf die Entscheider-Position bleibt diesmal die sportliche Führung beisammen und peilt jetzt, volle Kraft voraus, die Rückkehr in den Profifußball an.
Daniel Meyer übernahm als Sportdirektor im Zuge des Abstiegs – und soll den HFC zurück in die 3. Liga führen
Daniel Meyer war im Mai 2024 zum HFC gestoßen, damals befand sich der Klub tief im Abstiegskampf der 3. Liga. Der Absturz in die Regionalliga Nordost ließ sich nicht mehr verhindern, Meyer leitete den Neuaufbau ein.
In zwei Jahren und vier Transferperioden gab Meyer 36 Spielern Verträge, 39 Akteure gingen in seiner Amtszeit. Heraus sprang zunächst Platz zwei unter Mark Zimmermann (52), der dennoch gehen musste.
Meyer war deshalb gemeinsam mit Ex-Präsident Dr. Jürgen Fox (58) für diesen Trainerwechsel genauso in die Kritik geraten – genauso wie auch beim geräuschvollen Abschied von HFC-Anführer Jonas Nietfeld (32, heute Altglienicke).
Unter Nachfolger Schröder fand der HFC nach turbulenter Hinrunde im neuen Jahr wieder in die Spur, belegt fünf Runden vor Schluss Rang drei. Ein Aufstieg ist dennoch nicht möglich, weil der HFC keine Lizenz für die 3. Liga einreichte.
Zur neuen Saison bläst der HFC erneut zum Großangriff, auf Meyer wartet viel Arbeit: Insgesamt elf Spielerverträge laufen aus – darunter die von Leistungsträgern wie Marius Hauptmann (26), Jan Löhmannsröben (34), Fabrice Hartmann (25) oder dem als Torjäger geholten Malek Fakhro (28).
Titelfoto: IMAGO / Matthias Koch