Vertrag unter Dach und Fach! Nächster HFC-Entscheider hat verlängert

Halle (Saale) - Die nächste Verlängerung ist unter Dach und Fach! Der Hallesche FC hat neben den Trainerverträgen von Robert Schröder (37) und Sascha Prüfer (39) auch den Kontrakt von Sportdirektor Daniel Meyer (46) verlängert.

HFC-Trainer Robert Schröder (37, M.) lacht. Sein Vertrag wurde ebenso verlängert wie der von Sportchef Daniel Meyer (46, r.) © IMAGO / Matthias Koch

Dies erfuhr TAG24 aus Branchenkreisen. Demnach soll die Vereinsmitteilung über die Vertragsverlängerung in Kürze erfolgen.

Am Donnerstag hatte der Klub verkündet, die Arbeitspapiere des Trainerteams angepasst zu haben. Dies gilt auch für Meyer, dessen Vertrag zum Saisonende auslief.

Der Sportchef hatte am Donnerstag erklärt: "Das Trainerteam hat in einer anspruchsvollen Saison nachgewiesen, den hohen Anforderungen und dem Druck in einem Traditionsverein gewachsen zu sein. Sie konnten insbesondere im Verlauf der Saison die Entwicklung von Kader und Spielidee vorantreiben. Wir sind überzeugt davon, dass wir in dieser Konstellation gemeinsam Erfolge feiern können."

Mit anderen Worten: Nach Jahren des Wechsels auf die Entscheider-Position bleibt diesmal die sportliche Führung beisammen und peilt jetzt, volle Kraft voraus, die Rückkehr in den Profifußball an.